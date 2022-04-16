مطار الملك خالد في المقدمة.. "الطيران المدني" يعلن تقرير أداء المطارات لشهر مارس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تقريرها عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر مارس 2022م، حيث جاءت مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار طريف، في المقدمة.
وأوضحت الهيئة أن تقييم أداء القطاع ينقسم إلى 3 فئات؛ تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، واحتل صدارة تلك الفئة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وجاء ثانيًا مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بينما حل مطار الملك فهد الدولي ثالثًا، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رابعًا.
أما الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل فيها أعداد المسافرين عن 6 ملايين مسافر سنويًا، فقد حصل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام 100%، وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار طريف على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%. وفق “أخبار 24”.
وتعتمد هيئة الطيران المدني في تقييم أداء المطارات على 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.