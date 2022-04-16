هيئة تطوير مكة تكشف عن مشروعاتها لتعزيز جودة الحياة

أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي أن الهيئة أطلقت عدة مشروعات تنموية من المؤمل أن تحقق قفزة حيوية على طريق المستقبل الواعد للمملكة.
من جانبه، قال مستشار الرئيس التنفيذي المهندس حسن جواح، إن منجزات الهيئة تضم مبادرة “أخضر مكة”، ومشروع “مركز الضبط الأمني بالشميسي”، ومبادرة تطوير محور طريق الأمير محمد بن سلمان “مكة جدة السريع سابقًا”.
وبيّن أن مشروع الطريق السياحي يُعد الأكثر حيوية، وهو أحد مشاريع الهيئة، حيث إنه يشمل نطاقاً جغرافياً واسعاً ويضم محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي يتوافق مع رؤية المملكة واستراتيجية المنطقة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن نطاق أعمال المرحلة الأولى للمشروع يشمل تطوير عدد من المواقع المختارة ذات الميزات النسبية، بالإضافة إلى استكمال عدد من الطرق الحيوية جنوب المنطقة وشمالها ضمن مسار المشروع المحدد، وذلك بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.