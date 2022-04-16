أوصت وزارة الحج والعمرة بـ8 إرشادات صحية للمعتمرين في رسالة توعوية، تحت شعار “عمرة آمنة لك ولأسرتك”.
وأوضحت الوزارة أنه لتجنب آلام القدمين أثناء المشي على البلاط، يجب ارتداء حذاء طبي مخصص أثناء الطواف والسعي، مع عدم المشي حافي القدمين لفترة طويلة.
وأشارت إلى أنه للوقاية من التعرض لضربات الشمس، يُنصح بشرب كمية كبيرة من الماء والسوائل، بجانب حمل مظلة شمسية.
وأبانت أنه حال الخوف من حدوث تسلخات جلدية، يفضل استخدام كريمات طبية متخصصة، بعد استشارة طبيب الجلدية، مشددة على أهمية ارتداء الكمامة الطبية وتغيير المتسخة منها أو التالفة للوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية.
وفق “أخبار 24”.