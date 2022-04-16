بدر رمضان يزين السماء مساء اليوم

يشاهد القمر البدر لشهر رمضان المبارك مساء اليوم (السبت)، وسيكون باديًا طوال الليل بسماء الوطن العربي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي، مع غروب الشمس، وسيُلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري.
وأشار أبوزاهرة إلى أنه من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا، وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل، وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس يوم غدٍ (الأحد). وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري، وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة.