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جديد المحليات > مغردون يعيدون تداول فيديو لكلمة ولي العهد أمام الملك سلمان في حفل الخريجين عام 2007
16/04/2022   2:58 م

مغردون يعيدون تداول فيديو لكلمة ولي العهد أمام الملك سلمان في حفل الخريجين عام 2007

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أعاد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو مسجلاً لكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل خريجي جامعة الملك سعود عام 2007، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أمير الرياض آنذاك).

وأكد الأمير محمد في كلمته نيابةً عن زملائه الخريجين أن بالعلم تُبنى الأمم وتزدهر المجتمعات، مضيفاً أن تلك السواعد الفتية من أبناء الوطن ستسعى في مستقبلها لازدهار المملكة وعلو شأنها، وستحافظ على مكتسباتها وترعى مصالحها، متعهدين بالولاء والطاعة للملك وولاة الأمر في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان.

وأضاف الأمير محمد في كلمته حينها: “عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل”. وفق “أخبار 24”.

واستذكر ناشطون هذه الكلمة، مشيدين بمضامينها، ومطابقتها لواقع المملكة المعاصر الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان. وقال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر معلقاً على هذه الكلمة: “قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة”.

مغردون يعيدون تداول فيديو لكلمة ولي العهد أمام الملك سلمان في حفل الخريجين عام 2007

جديد المحليات
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