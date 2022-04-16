مغردون يعيدون تداول فيديو لكلمة ولي العهد أمام الملك سلمان في حفل الخريجين عام 2007

أعاد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو مسجلاً لكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل خريجي جامعة الملك سعود عام 2007، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أمير الرياض آنذاك).
وأكد الأمير محمد في كلمته نيابةً عن زملائه الخريجين أن بالعلم تُبنى الأمم وتزدهر المجتمعات، مضيفاً أن تلك السواعد الفتية من أبناء الوطن ستسعى في مستقبلها لازدهار المملكة وعلو شأنها، وستحافظ على مكتسباتها وترعى مصالحها، متعهدين بالولاء والطاعة للملك وولاة الأمر في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان.
وأضاف الأمير محمد في كلمته حينها: “عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل”. وفق “أخبار 24”.
واستذكر ناشطون هذه الكلمة، مشيدين بمضامينها، ومطابقتها لواقع المملكة المعاصر الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان. وقال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر معلقاً على هذه الكلمة: “قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة”.
🇸🇦 قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة 🇸🇦
سمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
في حفل الخريجين عام 2007م :”عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل”.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/YI7JYMdU1e
— محمد ال جابر (@mohdsalj) April 16, 2022