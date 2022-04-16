5 خطوات لسداد فواتير المستفيدين من خدمة "فُرجت" عبر منصة "إحسان"

أوضحت منصة إحسان الخطوات المتبعة لسداد فواتير المستفيدين من خدمة فُرجت، داعيةً المحسنين للتبرُّع لمساعدة هؤلاء الغارمين على العودة لذويهم.
وأوضحت المنصة أن أولى الخطوات تتمثل في الدخول لموقع المنصة على شبكة الإنترنت، ثم اختيار “فُرجت” من قائمة “فرص التبرع”، فاختيار حالة مباشرة أو البحث بالتصفية أو برقم الفاتورة، ومن ثم اختيار “استعراض الحالة”، أما الخطوة الأخيرة فهي تحديد مبلغ التبرع والدفع بالطرق المتاحة بالمنصة.
يذكر أن “فُرجت” خدمة تتيح للمواطنين والمقيمين عبر منصتي “أبشر” و”إحسان” مساعدة سجناء الحقوق المالية؛ للمساهمة في تعجيل الإفراج عنهم وعودتهم لأهاليهم، من خلال الاطلاع على بيانات محددة للسجين تتضمن بيانات السداد والمبالغ المطالبين بها.
وفق “أخبار 24”.