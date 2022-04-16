ولي العهد يجري اتصالا بشهباز شريف ويهنئه بتوليه رئاسة وزراء باكستان

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت) اتصالاً هاتفياً بدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته شهباز بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني، فيما عبر رئيس وزراء باكستان عن الشكر والتقدير لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.
وأكد ولي العهد حرص قيادة المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة، فيما أعرب شهباز عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة.