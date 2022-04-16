أكد وكيل الرئيس العام برئاسة الحرمين للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح، أن الوكالة أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين ، إذ خصصت قبو توسعة الملك فهد للمعتكفين دون غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.
وأضاف الفريح أنه تم تخصيص باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين، بالإضافة إلى وجود خزانة لكل معتكف، لافتًا إلى أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء.
ومن جانبه أفاد مدير وحدة خدمات المعتكفين، عصام الصغير، أن الوحدة حددت موعداً لاستلام تصاريح الاعتكاف، إذ سيتم تسليمها للمعتكفين بدءاً من اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك عبر كبينة خدمات المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام .
وفق “أخبار 24”.