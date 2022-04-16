​نال ثقة الملك المؤسس.. هذا ما قاله أصدقاء رجل الأعمال الراحل ثنيان بن فهد عنه (فيديو)

روى أصدقاء ومحبي رجل الأعمال الراحل الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، مقتطفات من حياته، بعدما كرس جهده في خدمة المواطنين، ونال ثقة الملك عبدالعزيز رحمه الله.
وقال الأمير سعود بن نايف خلال لقائه ببرنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشيخ ثنيان كان مشرفاً ووكيلاً على جميع شؤون والده الخاصة حتى وفاته، وكان خير معين وأمين، مبيناً أن هذه الوكالة ظلت معه حتى وفاته.
من جانبه، أوضح الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف أن الراحل كان يأتي ومعه أشخاص إلى مكتبه حينما كان في أمانة منطقة الرياض؛ من أجل النظر في أمورهم وتلبية حاجتهم، مشيراً إلى أنه لم يطلب شيئاً خاصاً به طيلة عمله وهو ما جعله كبيراً في أعين الجميع.
وفي السياق نفسه أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف سابقاً، الدكتور عبدالله التركي، أن الشيخ ثنيان كان يتميز اجتماعياً بنظرته العميقة تجاه المملكة، ولديه إسهامات متعددة في شركة الكهرباء والغاز إلى جانب الجهات الخيرية. وفق “أخبار 24”.
وكان الشيخ ثنيان قد توفي في شهر يوليو من العام الماضي، وصلى عليه بعد صلاة عصر في مسجد الملك خالد بأم الحمام في الرياض، ودفن الجثمان في مقبرة العمارية.
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز: كان الشيخ #ثنيان_بن_فهد_الثنيان مشرفًا على جميع شؤون والدي الخاصة، وكان خير مُعين وخير أمين.@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل#روتانا_خليجية#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/4LO3Wcrxun
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 16, 2022
الأمير د.عبدالعزيز بن محمد بن عياف: كان الشيخ #ثنيان_بن_فهد_الثنيان يأتي ومعه أشخاص طالبي الحاجة للنظر في أمورهم، وهذا ماجعله كبيرًا في عيني وأعين الناس.@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل#روتانا_خليجية#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/kWffscGByx
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 16, 2022
معالي د.عبدالله التركي: الشيخ #ثنيان_بن_فهد_الثنيان يتميز اجتماعيًا بنظرته العميقة تجاه #السعودية ولديه إسهامات متعددة في الكثير من المؤسسات مثل شركة الكهرباء والغاز وأيضاً الجهات الخيرية.@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل#روتانا_خليجية#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/1OZZW7IYcs
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 16, 2022