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جديد المناطق > منها المدن الطبية والمراكز الترفيهية.. الشرقية تعلن عن فرص استثمارية يمتد بعضها 50 عاماً
16/04/2022   11:09 م

منها المدن الطبية والمراكز الترفيهية.. الشرقية تعلن عن فرص استثمارية يمتد بعضها 50 عاماً

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصا استثمارية دائمة ومؤقتة للمستثمرين ورواد الأعمال بهدف تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات المهندس حمدان العرادي أن هناك 213 فرصة يمتد بعضها إلى 50 سنة، كما خُفض الضمان البنكي إلى 25% فقط، وتصل مدة الإعفاء حتى 10% من مدة العقد.

وأشار إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية هي المدن الطبية، ونادٍ لكبار السن، والمراكز التجارية الترفيهية الرياضية، ومراسي القوارب، وإسطبلات الخيول، والمخازن والمستودعات، والمطاعم والمطابخ والأنشطة السحابية.

كما تضم مصانع البلاستيك، المتنزهات العامة، والإعلانات على سيارات الأجرة والحافلات وعلى الأراضي البيضاء والكافيهات والكافتيريات، والمشاتل الزراعية وقصور الأفراح، ومواقع الفعاليات وعربات الأطعمة.وفق “أخبار 24”.

ودعا العرادي المستثمرين ورواد الأعمال للتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص”.

منها المدن الطبية والمراكز الترفيهية.. الشرقية تعلن عن فرص استثمارية يمتد بعضها 50 عاماً

جديد المناطق
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