​”شؤون الحرمين” تؤكد جاهزية سطح المسجد الحرام لاستقبال المصلين

جهَّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سطح المسجد الحرام للمصلين وقاصدي المسجد الحرام، بجميع الخدمات، وذلك بعد التوجيه بفتحه للمصلين والمعتمرين.
وأكدت الرئاسة أن كل الخدمات في جاهزية تامة إذْ ستُخصص الشرفات المطلة على المطاف للمعتمرين، بينما خلف الشرفات للمصلين، إلى جانب تخصيص 330 كادراً بشرياً يعملون على تنظيم وإدارة الحشود.
وبيَّنت أن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت جاهزة بجميع أجزائها، وكذلك توفير دواليب المصاحف وتزويدها بنسخ المصاحف، وإضافة حلقات الدروس العلمية وتحفيظ القرآن الكريم. وفق “أخبار 24”.