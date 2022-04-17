“ساما” توضح الهدف من رمز التحقق الذي يصل على جوال المستفيد.. وتحذر من مشاركته مع الآخرين

أوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، أن رمز التحقق عبارة عن رقم سري يستخدم لمرة واحدة فقط، ويصل عبر رسالة نصية إلى رقم جوال المستفيد المسجل لدى الجهة المالية عند طلب تنفيذ خدمة.
وأضاف أن الهدف من الرمز يكمن في منع الوصول غير المشروع إلى حسابات المستفيد المالية، حيث يتم التحقق من أن المتقدم بطلب الحصول على الخدمة أو المنتج المالي أو الدخول إلى الحساب الشخصي هو صاحب الحساب الفعلي أو البيانات المالية المقدمة.
وبيّن أن رمز التحقق يصل للمستفيد عند تنفيذ بعض العمليات المالية منها تسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي، وشراء خدمة من الإنترنت، وتنفيذ عمليات تحويل مالية، وطلب منتج مالي، وإضافة وتفعيل مستفيدين، وإعادة تعيين كلمة المرور، وتسديد الفواتير، محذرةً من مشاركة الرمز مع أي شخص يطلب الإفصاح عنه مهما كانت صفته. وفق “أخبار 24”.