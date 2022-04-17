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جديد المحليات > “الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في الرياض وأمطار على مكة
17/04/2022   8:26 ص

“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في الرياض وأمطار على مكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجواء عدة مناطق بينها الرياض اليوم (الأحد) برياح نشطة، إلى جانب هطول أمطار في مكة المكرمة.

وبيّن المركز، أن أجواء العاصمة الرياض والدرعية والزلفي والمجمعة والخرج وشقراء وضرما ستتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (05:00) مساءً، موضحاً أن الحالة ستكون على أجزاء من الشرقية والقصيم.

وأوضح أن أضم والعرضيات وميسان بمنطقة مكة المكرمة ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تشهدها أيضاً أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان ونجران حتى الساعة (07:00) مساءً. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن بعض أنحاء الرياض والشرقية ستكون على موعد مع رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة حتى الساعة (10:00) صباحاً.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في الرياض وأمطار على مكة

جديد المحليات
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