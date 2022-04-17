جامعة الأمير سطام تعلن عن ٣١ برنامج دراسات عليا لمرحلة الماجستير

تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن فتح باب القبول في 31 برنامجاً للدراسات العليا لمرحلة الماجستير، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 16/ 09/ 1443هـ الموافق 17/ 04/ 2022م وحتى نهاية يوم الأثنين 24/ 09/ 1443هـ الموافق 25/ 04/ 2022م، وذلك من خلال بوابة قبول الدراسات العليا على الرابط https://gstudy.psau.edu.sa
علماً بأن الجامعة طرحت مجموعة واسعة ونوعية من برامج الماجستير للمستفيدين في التخصصات الصحية والعلمية والإنسانية ضمن آلية قبول واضحة وتجربة مستفيد مميزة. وعلى الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المقدمة وانطباقها على الضوابط والشروط المعلنة.
ويمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي 1444 هـ من خلال زيارة موقع عمادة الدراسات العليا https://dps.psau.edu.sa/ar وللاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا المخصص لذلك.
ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع عمادة الدراسات العليا من خلال البريد الإلكترونيdgsf@psau.edu.sa أوعلى أرقام الاتصال 0115884242 – 0115884283