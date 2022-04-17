نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
تعليم الخرج > جامعة الأمير سطام تعلن عن ٣١ برنامج دراسات عليا لمرحلة الماجستير
17/04/2022   8:30 ص

جامعة الأمير سطام تعلن عن ٣١ برنامج دراسات عليا لمرحلة الماجستير

+ = -
976

تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن فتح باب القبول في 31 برنامجاً للدراسات العليا لمرحلة الماجستير، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 16/ 09/ 1443هـ الموافق 17/ 04/ 2022م وحتى نهاية يوم الأثنين 24/ 09/ 1443هـ الموافق 25/ 04/ 2022م، وذلك من خلال بوابة قبول الدراسات العليا على الرابط https://gstudy.psau.edu.sa

علماً بأن الجامعة طرحت مجموعة واسعة ونوعية من برامج الماجستير للمستفيدين في التخصصات الصحية والعلمية والإنسانية ضمن آلية قبول واضحة وتجربة مستفيد مميزة. وعلى الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المقدمة وانطباقها على الضوابط والشروط المعلنة.

ويمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي 1444 هـ من خلال زيارة موقع عمادة الدراسات العليا https://dps.psau.edu.sa/ar وللاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا المخصص لذلك.

ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع عمادة الدراسات العليا من خلال البريد الإلكترونيdgsf@psau.edu.sa أوعلى أرقام الاتصال 0115884242 – 0115884283

جامعة الأمير سطام تعلن عن ٣١ برنامج دراسات عليا لمرحلة الماجستير

تعليم الخرج, جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885207105.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.