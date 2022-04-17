دشّن وزيرا البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة، والتي تهدف للحد من الهدر الغذائي.
وأكد الحقيل خلال مخاطبته أمس (السبت) حفل التدشين والاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة، أهمية حفظ النعم وعدم الإسراف بها، معبراً عن أمله في أن تسهم المؤسسة في تعزيز أسباب استدامة النعم في المملكة.
وأبان أن حجم الهدر في المملكة بلغ نحو 40 مليار ريال، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة معالجته بطرق عدة، أهمها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من هذا الهدر بشكل إيجابي.
من جهته، قال الوزير الفضلي إن إنشاء المؤسسة خطوة مهمة في إطار العمل المؤسسي لدعم العمل الخيري لجمعيات حفظ النعمة، للحفاظ على الغذاء، وخفض معدلات الهدر، والاستفادة من الفائض من الغذاء.
وفق “أخبار 24”.