تواجد ثنائي الشباب ايفر بانيغا وتمبكتي في تشكيل المثالي للمرحلة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022 شرقاً وغرباً وفقًا لموقع سوفاسكور.
ولم يظهر أي لاعب من فرق الهلال والتعاون والفيصلي في التشكيل المثالي بعد نهاية المرحلة الأولى من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.
وبعد مرور 3 جولات بدور المجموعات، رفع التعاون بهذه النتيجة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع الدحيل في عدد النقاط.
ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في صدارة مجموعته، وحافظ الشباب على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، كما يتصدر الفيصلي مجموعته برصيد 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من السد وناساف، ونقطة للوحدات.
وفق “أخبار 24”.