اختيار ماجد النفيعي رئيسا لشركة الأهلي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على الأسماء التي ستتولى مهمة تشكيل أساس شركة النادي الاستثمارية، والتي تم الكشف عنها يوم الأربعاء الماضي.
وقالت مصادر وفقا لـ”الرياضية”، إن مجلس إدارة الأهلي، اختار رئيس النادي ماجد النفيعي، ومحمد الديني نائبه ورائد بن زومة عضو مجلس الإدارة، لتشكيل اللبنة الأساسية الأولى للشركة.
وأوضحت المصادر، أن النفيعي سيكون رئيسًا للشركة، والديني وابن زومة عضوين لمجلس الإدارة، على أن يتم تعيين مدير تنفيذي للشركة، شريطة أن يكون من خارج أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
وأشارت المصادر، إلى أنه لم يتم الاستقرار على تعيين المدير التنفيذي للشركة حتى الآن، على أن يتم اختياره خلال الأيام المقبلة، من أجل الانطلاق بالخطوات الرسمية.
وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق إنهاء مجلس إدارته كافة الإجراءات القانونية والنظامية مع وزارتي الرياضة والاستثمار؛ لتأسيس شركة النادي الأهلي الاستثمارية التي تعود ملكية أسهمها بالكامل للنادي.
وقدّم رئيس مجلس إدارة الأهلي، ماجد النفيعي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير التجارة ماجد القصبي على دعمهما اللامحدود وكافة التسهيلات التي وجدها النادي لتأسيس “شركة النادي الأهلي الاستثمارية”.