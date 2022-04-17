أصدرت إدارة نادي النصر، بيانًا رسميًا، بشأن شكواه تجاه نادي الاتحاد و عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي.
وكان الاتحاد السعودي، قد أصدر توضيحًا إعلاميًا في وقت سابق، بشأن شكوى مقدمة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأوضح النصر، أنه تقدم بشكوى بتاريخ 28 مارس ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي وعبدالرزاق حمدالله بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي مع النادي.
وأضاف: “قدمنا الأدلة المادية مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة ومن مصادر موثوقة ومثبتة”.
وتابع: “الشكوى المقدمة إلى لجنة الاحترف تختلف عن القضية المرفوعة ضد حمدالله لدى فيفا حيث إنها نزاع تعاقدي مع اللاعب”.وفق “أخبار 24”.
وواصل: “تطلب إدارة النادي سرعة البت في القضايا من هذا النوع لأنها مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة للوائح التي تسبب إخلالاً بشرف المنافسة وعدالتها”.