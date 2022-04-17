أظهرت مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة خلال شهر مارس 2022 بنسبة 2% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق فبراير 2022.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 4.7% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3%، ويعد ارتفاع أسعار البنزين المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر مارس 2022، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، نظرا لوزنه في المؤشر13%.
وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3.3 %، والتي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة %2.4، وكذلك أسعار الخضار بنسبة%9.4 ، فيما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 2.9%، متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 5.6%. وفق “أخبار 24”.
وشهد مؤشر أسعار المستهلكين استقرارا نسبيا خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، حيث ارتفع بنسبة 0.3%، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بـ 0.4%.