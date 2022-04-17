بدأ اليوم (الأحد)، تسجيل الطلبة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية للعام الدراسي 1444هـ، عبر نظام نور.
وكانت وزارة التعليم قد أوضحت أن التسجيل في مدارس التحفيظ سيستمر حتى يوم 23 رمضان، وذلك للأعمار من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.
وأبانت أن التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية يستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17/3/1444، وذلك للأعمار من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.
وفق “أخبار 24”.