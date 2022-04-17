“إيجار”: إضافة 4 مدن جديدة إلى “المؤشر الإيجاري”

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” عن إضافة 4 مدن جديدة لخدمة “المؤشر الإيجاري”، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني وهي بريدة وتبوك وحائل وجيزان، ليصبح إجمالي المدن التي يشملها المؤشر 10 مدن.
وتهدف خدمة المؤشر الإيجاري إلى تمكين المستفيد من البحث عن الاختيار المناسب الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، إذ تأتي المدن الأربع الجديدة لتضاف إلى المدن الـ 6 السابقة التي يضمها المؤشر الإيجاري، وهي الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر.
وكان المؤشر الإيجاري بدأ إصدار تقاريره الشهرية مارس الماضي، حيث أصدر تقريره الثاني في أبريل الحالي لأكثر من 185 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، إذ تصدرت مدينة الرياض التقرير في القطاعين السكني والتجاري، ويتوقع أن تتضمن تقاريره القادمة بيانات القيم الإيجارية للوحدات التي يشملها المؤشر. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمة ومزاياها، عبر منصة سكني والدخول إلى صفحة “التقارير والبيانات” والبحث باستخدام تصفية النتائج أو باستخدام الخرائط التفاعلية.