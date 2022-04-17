“الآسيوي” يمنع عرض اللقطات المثيرة للجدل عبر شاشات الملاعب

كشفت مصادر عن منع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إدارة الملاعب المستضيفة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا من عرض إعادة القرارات المستفزة عبر الشاشات الإلكترونية في الملاعب.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الاقتصادية” إنه في حال وجود مواقف حساسة على أرض الملعب بمشاركة اللاعبين أو مسؤولي المباراة، فإن العرض التلفزيوني القريب يجب ألا يعرض وفقًا للوائح وأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
كما تضمنت التعليمات لإدارات الملاعب عدم عرض جميع قرارات التسلل عبر الشاشة الإلكترونية، إضافة إلى قرارات الحكم المثيرة للجدل.
وسمحت تعليمات الاتحاد الآسيوي لإدارات الملاعب بعرض الأهداف الواضحة عبر الشاشات الإلكترونية ومن زوايا مختلفة، فرص تسجيل الأهداف، تصدي حراس المرمى، وأيضا مهارات اللاعبين الفردية والجمل التكتيكية المميزة.