تحرص العائلات في منطقة جازان على شرب الماء المبخر على امتداد شهر رمضان المبارك منذ الأزل، في توارث للعادات والتقاليد.
وقالت سيدة الأعمال أمل أبو جبل لـ”اخبار 24″ إن الماء المبخر يُعتبر ضرورة يومية لبعض العائلات في منطقة جازان، مشيرة إلى أن هناك نوعا واحدا فقط من البخور يستخدم في عملية تنكيه الماء وهو “المستكة”.
وبينت أنه تتم عملية خطوات التنكيه بداية باختيار قطعة فحم ذات جودة ممتازة ويتم إشعالها، وبعد توقف الدخان يتم وضع قطع من المستكة داخل خزان الماء وإغلاقه لمدة خمس دقائق ومن ثم سكب الثلج والماء عليه مع المحافظة على عدم تسرب البخور لخارج الخزان.
وأضافت أنه بعد تلك الخطوات يكون الماء المبخر جاهزا للاستخدام، حيثُ إن مذاقه خاص وزكي، مبينة أن هناك عدة نكهات للماء أشهرها ماء البخور وماء الفل البلدي.