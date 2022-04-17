“سكني”: 23 ألف أسرة استفادت من خياري “الجاهزة” و”تحت الإنشاء” في الربع الأول 2022

كشف برنامج “سكني”، اليوم (الأحد)، عن أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن أكثر من 23 ألف أسرة استفادت من الخيارين خلال الربع الأول 2022، وذلك امتدادًا لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملّك الأسر بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق سكني للهواتف الذكية.
وتأتي هذه الأعداد ضمن نحو 47 ألف أسرة سعودية أعلن البرنامج عن استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج، والتي تشمل البناء الذاتي، والوحدات الجاهزة، وتحت الإنشاء، والأراضي، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج “سكني” يقدم خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، وذلك باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا، توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو عن طريق الاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة.