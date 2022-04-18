أمطار رعدية ورياح وأتربة وغبار.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان ونجران.
كما توقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، والرياض، والشرقية والحدود الشمالية كذلك على منطقة الجوف والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.