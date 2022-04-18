كيف يمكن حل مشكلة عدم قبول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة عبر “أبشر”؟ الجوازات تُجيب

حثت المديرية العامة للجوازات من لديهم مشكلة في تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة عبر منصة “أبشر” إلى الاستعانة بخدمة “تواصل” لكي تتم معالجة مشكلتهم.
وكان عدد من المستفيدين قد اشتكوا تعذر إتمام تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة دون سبب واضح، رغم محاولتهم أكثر من مرة إتمام هذا الإجراء عبر منصة “أبشر”.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه يجب على المستفيدين توثيق المشكلة، وإرسالها من خلال خدمة “تواصل” عن طريق الدخول إلى حسابهم في منصة “أبشر أفراد” ثم النقر على “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “الجوازات” ثم “تواصل”. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، شددت منصة “أبشر” على الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة لمنع ظهور مشكلة تعذر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة أمام المستفيدين.