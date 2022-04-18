9 علامات تستوجب من مريض السكري الإفطار فوراً ومراجعة الطبيب

نبّهت مدينة الملك سعود الطبية لعلامات تستدعي من مريض السكري عدم إكمال الصيام والإفطار فورا خلال شهر رمضان المبارك، والاتصال بالطبيب المعالج وأخصائي التغذية لأخذ النصيحة.
وتشمل هذه العلامات؛ الأعراض الدالة على إصابة المريض بهبوط السكر بالدم، والمتمثلة في رعشة، وإحساس بالبرد، وتعرق، ودوار، ونسبة السكر أقل من 60 ملجم، أو نسبة السكر 70 ملجم في بداية النهار.
كما تشمل الأعراض الدالة على ارتفاع مستوى السكر، والمتمثلة في تبول شديد، وعطش، وجفاف، ونسبة السكر أكثر من 300 ملجم.
ولفت استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمدينة، أكرم الحازمي، إلى أن النشاط الحركي خلال فترة الصيام قد يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم، داعيا مرضى السكري بفحص مستوى السكر في الدم عدة مرات أثناء فترة الصيام. وفق “أخبار 24”.
كما نصح المرضى بتناول وجبة السحور في وقت متأخر قبل أذان الفجر بقليل، وتناول كميات قليلة من الطعام عند الإفطار وتجنب تناول الأطعمة الحلوة أو الدهنية.