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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تحذر: خلط فائض الأطعمة من أيام مختلفة يعرضها للتلوث
18/04/2022   3:38 م

“الغذاء والدواء” تحذر: خلط فائض الأطعمة من أيام مختلفة يعرضها للتلوث

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أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم خلط فائض أطعمة مائدتي السحور والإفطار مع أغذية مختلفة أو فائضة من أيام مختلفة لتجنب تعرضها للتلوث الغذائي.

وأوضحت الهيئة أن لكل منتج غذائي حالة حفظ تختلف عن الآخر، كما أن حالة ومدة الحفظ قد تختلف عمّا هو مكتوب على المنتج بعد الفتح أو الطبخ.

ونصحت بالتخلص من فائض الأطعمة التي تم لمسها بالأيدي لأنها غالبًا ما تكون عرضة للتلوث الغذائي، أما الأغذية والوجبات الجاهزة للأكل والتي لم تُلمس باليد ينصح بتقسيمها ووضعها في أوانٍ صغيرة غير عميقة وتغطيتها بإحكام ثم تبريدها مباشرة.

وأشارت إلى أهمية وضع الفائض من الإفطار أو السحور في مكان مرتفع في الثلاجة لتجنب حدوث تلوث نتيجة سقوط أجزاء أو تسرب سوائل من الأطعمة الطازجة كاللحوم. وفق “أخبار 24”.

ونبهت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند الحاجة إلى إعادة تسخين الأغذية والأطعمة المحفوظة والمعدة للاستهلاك (مبردة أو مجمدة)، إذ يجب أن تسخن إلى درجة حرارة لا تقل عن 75مْ قبل تناولها، بخلاف التأكد من عدم تغير الصفات الحسية للمادة الغذائية .

“الغذاء والدواء” تحذر: خلط فائض الأطعمة من أيام مختلفة يعرضها للتلوث

جديد المحليات
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