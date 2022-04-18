الديوان الملكي: وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان_الملكي، اليوم (الإثنين)، وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-،
وأوضح بيان الديوان الملكي أن صلاة الجنازة على جثمان الراحلة ستكون يوم غدٍ (الثلاثاء)، بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.
وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:
“انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 18/ 9/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.