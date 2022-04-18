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رياضة > الأهلي يغلق ملف التعاقد مع الأجنبي السابع
18/04/2022   4:26 م

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع الأجنبي السابع

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كشفت مصادر، عن إغلاق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي ملف التعاقد مع لاعب أجنبي سابع خلال الفترة الحالية.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة النادي الأهلي أغلقت ملف التعاقد مع محترف أجنبي سابع بشكل نهائي للمرة الثانية، عقب محاولاتها استقطاب لاعب من الدوري الأوكراني خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن الأهلي فاوض عددًا من الأسماء بعد حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية وسماح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالتعاقد مع لاعبي الدوري الأوكراني.

وفشلت جميع محاولات النادي الأهلي، نتيجة رغبة اللاعبين عدم خوض تجربة في الشرق الأوسط، أو رفض عائلاتهم للفكرة أيضًا.

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع الأجنبي السابع

رياضة
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