لاعب التعاون ضمن أبرز النجوم الواعدين بالجولة الثالثة في دوري الأبطال

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب التعاون سعد بالعبيد، ضمن أبرز النجوم الواعدين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وشارك بالعبيد أساسياً مع التعاون في أول 3 جولات بدور المجموعات من البطولة الآسيوية.
وحقق صاحب الـ 22 عامًا خلال مشاركته أمام سباهان 6 التحامات ناجحة و3 محاولات افتكاك ودقة تمريراته بلغت 78.8%.
ويلعب التعاون ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022، مع فرق الدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي وسباهان الإيراني. وفق “أخبار 24”.
ويتواجد التعاون في صدارة مجموعته الآسيوية بعد مرور 3 جولات بـ6 نقاط متساوياً مع الدحيل الذي يملك نفس عدد النقاط بالمركز الثاني، ويليه سباهان وباختاكور بـ3 نقاط.