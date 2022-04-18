اختتام أولى بطولات الدوري السعودي الإلكتروني بالرياض

اختتمت أمس منافسات البطولة الأولى من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني بحصول نادي “01Esports” على اللقب للعبة “Overwatch” بسجل خال من الخسائر بعد ملاحقة قوية من نادي “Falcons Esports” الذي واجهه في النهائي حسب نظام الدوري السعودي الإلكتروني الجديد
وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، الفريق الفائز، معبراً عن سعادته بما شاهده من إقبال جماهيري للدوري السعودي الإلكتروني سواءً على منصات البث أو في مقر قمة المنافسة، الذي شهد تطويراً نوعياً يتواكب مع المرحلة الحالية سعيًا للارتقاء لذائقة مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي.
وتتواصل منافسات الدوري السعودي الإلكتروني نهاية الأسبوع الحالي برياضة R6S الإلكترونية وتستمر مدة أسبوعين يليها بطولات PUBG mobile و COD و Rocket league ، إذ يأتي الدوري السعودي الإلكتروني 2022 بنسختين خلال العام ويتقابل أبطال النسختين في نهاية العام في أبطال الدوري السعودي الإلكتروني لتحديد بطل العام لكل رياضة إلكترونية. وفق “أخبار 24”.