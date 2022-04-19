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جديد المحليات > “الترفيه” تقدم 5 دورات افتراضية مباشرة ضمن مبادرة “صناع السعادة”
19/04/2022   5:09 ص

“الترفيه” تقدم 5 دورات افتراضية مباشرة ضمن مبادرة “صناع السعادة”

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه تنظيم 5 دورات افتراضية مباشرة في مجالات مختلفة، وذلك ضمن برنامج الدورات التدريبية أحد برامج مبادرة “صناع السعادة”، بما يحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

وأوضحت الهيئة أن مجالات الدورات تتضمن: الترحيب والإجراءات التنظيمية “البروتوكولية” للفعاليات، وإدارة الحشود، والأمن والسلامة العامة، وتنظيم المؤتمر والفعالية، بالإضافة إلى التسويق والترويج للحدث.

وبيّنت أن الدورات تنظم بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للترفيه، وجامعة نيس الفرنسية، ويمكن للراغبين في التسجيل من خلال الرابط التالي.وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” تقدم 5 دورات افتراضية مباشرة ضمن مبادرة “صناع السعادة”

جديد المحليات
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