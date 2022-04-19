وصول دفعة جديدة من المشتقات النفطية السعودية إلى محافظتي المهرة وحضرموت باليمن

استقبلت محافظتا المهرة وحضرموت اليمنيتان، دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية.
ووصلت إلى محافظة المهرة دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية قادمةً من عدن، بكميات بلغت 5.4 ألف طن من مادة الديزل، لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء.
كما وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت في الـ 15 من أبريل الجاري، الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 10 آلاف طن من مادة الديزل. وفق “أخبار 24”.
ويبلغ إجمالي الكميات المخصصة لمنحة المشتقات النفطية السعودية على مدى عام كامل، 1.2 مليون طن متري، بمبلغ 422 مليون دولار، وهي امتداد لمِنَح المشتقات النفطية السعودية السابقة والتي بلغت أكثر من 4.2 مليار دولار.