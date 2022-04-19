بدأ ميكانيكيًا وأصبح مديرًا لمطار الملك خالد.. “الطريّف” يروي قصة إنقاذه رحلة للأمير سعود الفيصل من الإلغاء

استعرض المسؤول في الطيران سابقًا، سليمان الطريف، أبرز محطات رحلته العملية، والتي أسهمت في تشكيل خبراته كأحد قامات صناعة الطيران في المملكة.
وقال، خلال لقائه في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة mbc، إن بداية علاقته بالطيران كانت عندما قرر التقدم لوظيفة ميكانيكي صيانة طائرات، وترك دراسته للآثار في كلية الآداب، ليجتاز الاختبارات واللقاءات الشخصية، وينتقل إلى جدة لتعلم اللغة الإنجليزية، استعدادًا للسفر إلى الولايات المتحدة.
وروى الطريف قصة إصلاحه عيباً في طائرة كانت تستعد لتقل وزير الخارجية الأسبق الراحل الأمير سعود الفيصل في رحلة عام 1992، حيث تم استدعاؤه لمعرفة سبب تهريب الزيت في جناح الطائرة الأيسر، ليتمكن الطريف برفقة فنيين آخرين من علاج العيب، ومنع إلغاء رحلة الفيصل، الأمر الذي أثار إعجاب قائد الطائرة، والذي قدّم للفنيين مأكولات وعصائر تقديرًا لدورهم في إصلاحها.
كما روى الطريف قصة إصلاحه طائرة كانت تعاني عيبًا في انتظام الهواء، ليتولى فحص المحرك مشرف بريطاني، والذي بدوره شخّص المشكلة في وجود عيب بأحد أجهزة المحرك، وهو ما يستدعي تغييره. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن تغيير هذه القطعة يتطلب مدة لا تقل عن 5 ساعات، إلا أنه طلب استقدامها من المستودع، ونجح في فك الجهاز التالف قبل وصول القطعة الجديدة، في مهمة وصفها بـ”عملية قلب مفتوح” للطائرة، ليتمكن الطريف برفقة مساعدٍ له من إنجاز المهمة بالكامل خلال وقت لا يتجاوز الساعة.
وكان الطريف قد شغل العديد من المناصب في مجال الطيران، وصولًا إلى أن أصبح مديرًا لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
عملية “قلب مفتوح” في محرك طائرة تستغرق 5 ساعات
تمكّن السعودي سليمان الطريف وزميله من إنجازها في أقل من ساعة@Mofeed_n
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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سليمان_الطريف_من_الصفر pic.twitter.com/YBHahkc7Rx
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 18, 2022
تهريب زيت كاد يلغي رحلة لطائرة الأمير الراحل سعود الفيصل عام 92
الميكانيكي السعودي سليمان الطريف أصلحه في وقت قياسي أعجب كابتن الطائرة@Mofeed_n
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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سليمان_الطريف_من_الصفر pic.twitter.com/Bkk9JZiqW0
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 18, 2022
الطريف: بسبب حبي للأعمال اليدوية تركت كلية الآداب والتحقت بوظيفة “ميكانيكي طائرات” @Mofeed_n
اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية
6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سليمان_الطريف_من_الصفر pic.twitter.com/fEuXN0qFGr
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 18, 2022