صورة تجمع الأميرة لولوة في طفولتها مع والدها الملك فهد

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر” صورة للأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز في سن مبكرة، والتي وافتها المنية اليوم (الاثنين).
وأظهرت الصورة الأميرة لولوة في سن صغيرة تقف بجوار والدها الراحل الملك فهد.
وكان الديوان الملكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، وفاة الأميرة لولوة، وأوضح أن صلاة الجنازة على جثمانها ستكون يوم غدٍ (الثلاثاء) بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
انتقلت إلى رحمة الله الأميرة لولوة بنت #الملك_فهد رحمهما الله.
اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها و اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. pic.twitter.com/cNuBU1vDi2
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) April 18, 2022
وفق “أخبار 24”.