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جديد المحليات > صورة تجمع الأميرة لولوة في طفولتها مع والدها الملك فهد
19/04/2022   5:15 ص

صورة تجمع الأميرة لولوة في طفولتها مع والدها الملك فهد

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على “تويتر” صورة للأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز في سن مبكرة، والتي وافتها المنية اليوم (الاثنين).

وأظهرت الصورة الأميرة لولوة في سن صغيرة تقف بجوار والدها الراحل الملك فهد.

وكان الديوان الملكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، وفاة الأميرة لولوة، وأوضح أن صلاة الجنازة على جثمانها ستكون يوم غدٍ (الثلاثاء) بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وفق “أخبار 24”.

صورة تجمع الأميرة لولوة في طفولتها مع والدها الملك فهد

جديد المحليات
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