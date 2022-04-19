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رياضة > بالفيديو.. يوسف الثنيان يروي قصة عدم مشاركته مع الهلال بسبب مرض والدته
19/04/2022   5:15 ص

بالفيديو.. يوسف الثنيان يروي قصة عدم مشاركته مع الهلال بسبب مرض والدته

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روى نجم المنتخب الوطنى السعودي ونادي الهلال السابق، يوسف الثنيان تفاصيل عدم مشاركته مع ناديه بسبب مرض والدته رحمها الله.

وقال الثنيان في تصريحات لبرنامج “ذات مع سامي الجابر”: “في نصف موسم 2002_2003 ابتعدت عن نادي الهلال وكنت في حيرة من الاستمرار مع النادي أو البقاء مع والدتي”.

وأضاف: “سافرت إلى والدتي في ألمانيا وعملت عملية زراعة كبد وكان من المفترض أن الأمور انتهت لكنها سبحان الله عاشت بعدها 10 سنوات بصحة جيدة حتى جاء موعد وفاتها”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الثنيان أنه يفتخر بمباراة اعتزاله كرة القدم أمام فالنسيا الإسباني خاصة في حضور أبنائه وجمهور الهلال.

بالفيديو.. يوسف الثنيان يروي قصة عدم مشاركته مع الهلال بسبب مرض والدته

رياضة
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