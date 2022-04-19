يوفّر 455 فيلا.. “الوطنية للإسكان” تُطلق غدًا مشروع “نساج تاون” شمال الرياض

تطلق الشركة الوطنية للإسكان “NHC” غدًا (الثلاثاء) المرحلة الأولى من مشروع “نساج تاون النرجس” الجديد لمستفيدي برنامج “سكني” في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الشركة أن المشروع يوفّر 455 فيلا سكنية، ويقع شمال مدينة الرياض على مساحة تُقدر بأكثر من 716 ألف م2، وتتراوح مساحات الفلل ما بين 250-425م2، حيث سيُتاح الحجز عبر موقع ومنصة “سكني”.
ويأتي المشروع امتداداً لنحو 28 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة، بمتوسط أسعار 750 ألف ريال، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”. وفق “أخبار 24”.
ويتميز مشروع “نساج تاون النرجس” بتصاميم مُتعددة المساحات ونماذج عصرية، وبأقساط شهرية ميسرة، وموقع استراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية، ضمن مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.