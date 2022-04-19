“الغذاء والدواء” تُصدر دليلاً إرشادياً لمدة حفظ المواد الغذائية المطبوخة والطازجة

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلاً إرشادياً للمساعدة في معرفة مدة حفظ المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح الدليل أن مدة حفظ المنتجات الغذائية في الثلاجة تختلف حسب أصنافها، لافتًا إلى أن مدة الحفظ تختلف عما هي مكتوبة على المنتج بعد الفتح والطبخ.
وفي هذا التقرير نوضح لكم المنتجات الغذائية ومدة حفظها بالثلاجة للحفاظ على صلاحيتها.
البيض
يختلف مدة الحفظ عليه حسب تجهيزه، فإذا كان طازجًا لا يُجمّد في الفريزر ويُحفَظ داخل الثلاجة لمدة 3-5 أسابيع، أما المطبوخ فيُحفَظ لأسبوع واحد ولا يُجمّد، عكس بياض أو صفار البيض الذي يمكن تجميده لمدة 12 شهرا أو حفظه بالثلاجة لمدة 2-4 أيام.
اللحوم واللحم المفروم
طريقة حفظه تختلف، إذا كان طازجًا يُحفَظ في الفريزر لمدة4-6- أشهر أو في الثلاجة لمدة 3-5 أيام، أما المطبوخ فَيُحفَظ لمدة 2-3 أشهر في الفريزر، وفي الثلاجة 3-4- أيام.
فيما يمكن تخزين اللحم المفروم في الفريزر لمدة 3-4 أشهر، أو في الثلاجة لمدة 1-2 من الأيام فقط.
الدجاج والدجاج المقطع
تصل مدة حفظ الدجاج الطازج في الفريزر إلى 12 شهرًا، وفي الثلاجة إلى 1-2 من الأيام، والمطبوخ يحفظ لمدة 4-6 أشهر في الفريزر أو 3-4 أيام في الثلاجة.
أما الدجاج المقطع فيُحفَظ في الفريزر إلى 9 أشهر، فيما يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة 1-2 من الأيام فقط.
الأرز والمكرونة
يمكن حفظ الأرز المطبوخ في الفريزر لمدة 6 أشهر وفي الثلاجة 4-6 أيام، وتخزن المكرونة المطبوخة في الفريزر لمدة تصل إلى 1-2 من الشهور وفي الثلاجة 3-5 أيام. وفق “أخبار 24”.
الشوربة ورقائق السمبوسة
بعد طبخ الشوربة يمكن الحفاظ عليها في الفريزر لمدة 2-3 أشهر أو في الثلاجة لمدة 3-4 أيام، فيما يمكن تخزين رقائق السمبوسة غير المطبوخة في الفريزر لمدة 12 شهرا وفي الثلاجة لمدة تصل إلى 3-4 أيام.
الفطائر بالجبن أو الدجاج
تخزن فطار الجبن في الفريزر لمدة تصل إلى 6 أشهر أو في الثلاجة لمدة 7 أيام، أما الفطائر بالدجاج فتُحفَظ في الفريزر لمدة 3 أشهر وفي الثلاجة مدة 4 أيام فقط.