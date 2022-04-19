أمر ملكي بتمديد خدمة المديفر نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين

رفع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً للوزير بالمرتبة الممتازة.
وأعرب المديفر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لتقديم المزيد من العطاء والعمل، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.
وعبّر عن شكره لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على دعمه الدائم لقطاع التعدين، وما يقدمه من تحفيز لتمكين القطاع من تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.