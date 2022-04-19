اكتملت قائمة المتنافسين على المراكز الأولى في نهائي مسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية “عطر الكلام”، بعد تأهل 4 مشاركين بفرعي التلاوة والأذان.
وتأهل المغربي يونس غربي والإيراني سيد موسوي في فرع التلاوة، إضافةً إلى السعودي عبدالرحمن بن عادل والتركي محسن كارا بفرع الأذان، وغادر المتسابقان عزت السيد بفرع التلاوة، وأركان القيسي بفرع الأذان.
وكانت الجولة الأولى من التصفيات نصف النهائية للمسابقة شهدت تأهل كلٍّ من القارئ البريطاني محمد عاصف والبحريني محمد مجاهد إلى نهائي المسابقة بفرع التلاوة، والتركي البجان جليك والسعودي أنس الرحيلي بفرع الأذان.
وفق “أخبار 24”.