بالفيديو والصور.. الشباب يفوز على القوة الجوية العراقي بثلاثية.. وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا

حقق نادي الشباب فوزًا غاليًا على حساب نظيره القوة الجوية العراقي، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ونجح نجم الشباب نواف العابد في تسجيل الهدف الأول لنادي الشباب عند الدقيقة “30” من الشوط الأول للمباراة.
وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني لنادي الشباب عند الدقيقوة “39” ليواصل النجم البرازيلي تألقه مع نادي الشباب.
وأجرى مدرب الشباب، ماريوس سوموديكا تبديلًا في الدقيقة “60” بنزول الظهير الأيسر، متعب الحربي بدلًا من عبدالله الشامخ.
بينما دفع مدرب القوة الجوية بالثالاثي حسن رائد ومنتظر الأمير وحمادي أحمد على حساب أحمد إبراهيم وصفاء هادي وشريف عبدالكاظم.
وحصل مدافع نادي الشباب، حسان تمبكتي على البطاقة الصفراء الأولى لفريقه عند الدقيقة “70” من زمن المباراة.
ونجح كارلوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لنادي الشباب، والهدف الشخصي الثاني عند الدقيقة “73” بعد تمريرة رائعة من نواف العابد. وفق “أخبار 24”.
وواصل نادي الشباب ضغطه الهجومي على مرمى نادي القوة الجوية العراقي، الذي حاول تأمين خطه الدفاعي تجنبًا لزيادة النتيجة.
وبهذا الفوز رفع نادي الشباب رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة فيما تتساوى أندية القوة الجوية والجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي برصيد 4 نقاط.
🎥 أهداف المباراة |
الشباب 3 – 0 القوة الجوية#الشباب_القوة_الجوية#قنوات_SSC pic.twitter.com/SGTGjDTobJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2022