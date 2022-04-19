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رياضة > بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: وضع الهلال مطمئن.. وشرفي النادي نموذج يُدرس
19/04/2022   5:31 ص

بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: وضع الهلال مطمئن.. وشرفي النادي نموذج يُدرس

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كشف رئيس نادي الهلال السابق، وعضوه الذهبي، الأمير نواف بن سعد، أن وضع النادي مطمئن بوجود إدارة فهد بن نافل، موضحا أن الشيء الأهم للهلال هو جمهوره.

وقال الأمير نواف بن سعد، خلال حواره في برنامج “كورة” عبر قناة “روتانا خليجية”: “حقيقة الهلال خلفه جمهور عظيم، لا يقبل إلا أن يكون بطلا، والشيء الأهم للهلال هو جمهوره، لأن الجماهير هي من تحفز اي رئيس ناد لتحقيق بطولات متعددة”.

وأوضح: “بالنسبة لي وضع الهلال مطمئن جداً، بوجود إدارة فهد بن نافل، كما أن الفريق الكروي حقق خلال إدارته العديد من البطولات.. ومن لا يستطيع تجاوز الضغط في الهلال أنصحه ألا يعمل في النادي بأي موقع.. وبن نافل تجاوز الضغوط، حتى وصل إنه لم يتصرف نتيجة أي ضغط”.

وأضاف: “أعضاء شرف الهلال على مدار التاريخ نموذج يُدرس، ففي وقت الدعم يدعمون بدون أي ضغوط على الإدارة الهلالية.. دعم أعضاء الشرف يكون في مصحلة النادي.. وفي حالات الإخفاق اتصالات أعضاء شرف واللاعبين القدامى في الهلال تكون للدعم والمساندة”. وفق “أخبار 24”.

وواصل: “صالح النعيمة ويوسف الثنيان ونواف التمياط، كانوا يتواصلون معي للدعم والمساندة في حالات الاخفاقات أكثر من تواصلهم وقت الانتصارات والإنجازات، وهذا نموذج للاعبين المعتزلين بالهلال”.

بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: وضع الهلال مطمئن.. وشرفي النادي نموذج يُدرس

رياضة
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