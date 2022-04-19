بالفيديو والصور.. التعاون يسقط في فخ التعادل أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2022

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فريق التعاون أمام نظيره سباهان الإيراني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
وسجل فريق التعاون الهدف الأول في الدقيقة (47) عن طريق لاعبه سميحان النابت، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس سباهان في التصدي لها.
وأدرك فريق سباهان الإيراني هدف التعادل في الدقيقة (65) عن طريق لاعبه شهريار موغانلو، بعد تصويبة من انفراد تام من يسار منطقة الجزاء.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة مساء الإثنين أيضاً فوز الدحيل القطري على باختاكور الأوزبكي 3-0 على نفس الملعب.
وانفرد الدحيل في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للتعاون، و4 لسيباهان و3 لباختاكور.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي سيباهان مع باختاكور، والتعاون مع الدحيل.
أحداث المباراة
وشهدت المباراة منذ الدقائق الأولى، سجالا على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب، حتى شهدت الدقيقة (7) كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح التعاون إلى توامبا الذي سدد كرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.
وفي الدقيقة (10) رد فريق سباهان على هجمة التعاون، بتصويبة من سجاد شهب زاده، من داخل منطقة الجزاء لصالح فريقه، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.
وشهدت الدقيقة (22) التبديل الأول لفريق التعاون، بدخول طارق عبد الله، بدلا من فهد الرشيدي.
وحتى الدقيقة (39) سدد فريق التعاون 3 مرات بين القائمَيْن والعارضة، مقابل مرة وحيدة لصالح فريق سباهان الإيراني.
وشهدت الدقيقة (45) تسديدة من سباهان الإيراني أميد نورافكن، من مخالفة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى عارضة مرمى فريق التعاون.
وشهدت الدقيقة (50) بطاقة صفراء على لاعب سباهان ياسين سالماني. وجاءت تصويبة رائعة من لاعب الفريق الإيراني شهريار موغانلو، من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيمن.
وأجرى مدرب التعاون التبديل الثاني والثالث عند الدقيقة (70) بنزول نواف الصبحي، وخروج معتز هوساوي، ونزول عبدالملك العييري، وخروج أشرف المهديوي.
وفي الدقيقة (71) جاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء لصالح سباهان عن طريق سجاد شهب زاده، لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيمن.
وشهدت الدقيقة (77) تسديدة من لاعب التعاون، طارق عبد الله من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن مرمى الفريق الإيراني. وفق “أخبار 24”.
وحاول فريق التعاون الضغط على الفريق المنافس من أجل إدراك هدف التقدم، من خلال تسديدة من محترفه الكاميروني تاوامبا من يمين منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.
🎥أهداف المباراة |
التعاون 1 × 1 سباهان#سباهان_التعاون#قنوات_SSC pic.twitter.com/wnlBSkMKLP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2022