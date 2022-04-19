استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الإثنين، بشكل رسمي على موعد بداية منافسات الموسم المقبل (2022-2023) لـ”دوري يلو” للدرجة الأولى.
وأعلن حساب دوري يلو، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تحديد يوم 22 أغسطس المقبل، موعدًا لبداية الموسم المقبل من دوري يلو.
وأوضح الحساب الرسمي، أن مباريات دوري يلو للدرجة الأولى، ستقام أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء من كل أسبوع.
ويتصدر نادي الخليج جدول ترتيب فرق دوري يلو في الموسم الحالي برصيد 60 نقطة، حصدها من 33 مباراة، ويليه نادي الوحدة ثانيا برصيد 54 نقطة، ويأتي العدالة ثالثا بـ54 نقطة أيضًا.
وفق “أخبار 24”.