رصيد مثالي للهلال.. أرقام وحقائق من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022

شهد دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، أحداث في غاية الإثارة، بعد انتهاء المرحلة الأولى (الذهاب)، حيث يستعد 20 فريقا لخوض مواجهات الإياب بدءًا من اليوم.
ويلتقي الشباب مع نظيره القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
ويتصدَّر الشباب المجموعة بـ7 نقاط، ويسعى للفوز للابتعاد بالصدارة، إذ يملك القوة الجوية 4 نقاط في المركز الثاني، ويليه الجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي في المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط.
كما يواجه التعاون نظيره سباهان أصفهان الإيراني، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022.
ويتصدر التعاون المجموعة بـ 6 نقاط، بالتساوي مع الدحيل القطري”الثاني” الذي سيواجه باختاكور الأوزبكي “3 نقاط” صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن سباهان “الرابع”.
ونستعرض خلال السطور التالية، أهم الحقائق والأرقام التي لفتت الأنظار، بعد الوصول إلى منتصف الطريق، وفقا للموقع الإلكتروني بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
رقم مميز للهلال
حامل اللقب الهلال، هو الفريق الوحيد الذي لديه رصيد مثالي من خلال تحقيقه ثلاثة انتصارات، ليبتعد في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.
وبشكل ملفت للانتباه، فإن الفرق السعودية الأربعة تعتلي صدارة مجموعتها قبل خوض المرحلة القادمة من المباريات.
أكبر لاعب يسجل في دوري الأبطال
أصبح لاعب السد القطري، رودريغو تاباتا، ثاني أقدم أكبر لاعب يسجل في دوري أبطال آسيا بعد لاعب فريق تامبينز روفرز، ديفيد بينيت، وذلك في سن 41 عاماً و4 أشهر و27 يوماً.
ونجح تاباتا في هزّ الشباك للفريق القطري أمام نظيره الوحدات الأردني، ليساهم في قلب تأخر فريق السد ويبقي على آماله في بلوغ دور الـ16.
الأهداف
يتصدر لاعب الدحيل القطري ادميلسون جونيور، قائمة الهدّافين في منطقة الغرب برصيد 4 أهداف. حيث نجح اللاعب البرازيلي في التسجيل خلال خسارة فريقه في الجولة الأولى 1-2 أمام التعاون قبل أن يتألق جونيور ويحرز هاتريك خلال الفوز 3-2 على باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة.وفق “أخبار 24”.
أسرع هدف
سجل لاعب الاستقلال الطاجيكي شهروم سليمانوف أسرع هدف في دور المجموعات حتى الآن، حيث احتاج فقط إلى 3 دقائق لهزّ الشباك خلال المباراة أمام الريان القطري في الجولة الأولى.
المراوغات
تصدر لاعب الريان القطري ياسين إبراهيمي القائمة في عدد المراوغات من خلال قيامه بـ28 مراوغة ناجحة. وأقرب منافس للدولي الجزائري هو لاعب الدحيل ادميلسون جونيور بـ22 مراوغة.
قطع الكرة
قام لاعب الاستقلال الطاجيكي نيكيتا تشيتشرين بقطع الكرة من المنافس أكثر من أي لاعب في المرحلة الأولى من دور المجموعات في منطقة الغرب، حيث قام بذلك 11 مرة متقدماً بواحدة أمام كل من أحمد الشراحيلي لاعب الشباب، وفاروخ سايفييف من باختاكور الأوزبكي.
التصديات
تمكن حارس مرمى الوحدات الأردني أحمد عبد الستار من القيام بتصديات للكرة أكثر من أي حارس آخر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات في منطقة الغرب، حيث قام بـ15 تصدياً ناجحاً للكرة متقدماً بفارق تصد واحد أمام حارس مرمى فريق مومباي سيتي الهندي بوربا لاتشينبا.
التمريرات الناجحة
عندما يأتي دور التمريرات، فإن لاعب الهلال سلمان الفرج قام بـ274 تمريرة ناجحة متقدماً على زميله في الفريق محمد كانو 259 تمريرة.
ويأتي بسام الراوي لاعب الدحيل في المرتبة الثالثة بـ232 تمريرة ناجحة.
صناعة الفرص
بلغ ثلاثة لاعبين رقما مزدوجا في صناعة الفرص، حيث تمكن لاعب السد أكرم عفيف، من صناعة 16 فرصة سانحة للتسجيل، متقدماً بفارق 3 أمام ادميلسون من الدحيل، بينما صنع لاعب القوة الجوية ضرغام إسماعيل 12 فرصة. وصنع كل من سانتي كازورلا من السد وإيفير بانيغا من الشباب وسلمان الفرج من الهلال 9 فرص.
التسديد نحو المرمى
سدد لاعب الدحيل ادميلسون جونيور 8 مرات بين الخشبات الثلاث متقدماً على حمادي أحمد لاعب القوة الجوية، وكارلوس من الشباب وأحمد علاء الدين من الغرافة ويوهان بولي من الريان ولدى كلاً منهم 5 تسديدات نحو المرمى.