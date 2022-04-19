قبل عودته إلى الرياض.. الرئيس عون يستقبل سفير لبنان لدى المملكة

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، سفير لبنان لدى المملكة، فوزي كبارة، وذلك قبيل عودته إلى مركز عمله في السفارة اللبنانية بالرياض.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد استقبل في وقت سابق في القصر الرئاسي ببعبدا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، وجرى خلال الاستقبال استعراض مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق، عودة سفير المملكة إلى لبنان استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة، وما ذكره رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون.