أعلن قطار الحرمين السريع خفض أسعار تذاكر رحلاته بنسبة 50%، وذلك للرحلات بالدرجة الاقتصادية بين محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة مكة المكرمة.
ولفت إلى أن سعر التذكرة أصبح 34 ريالا على هذه الرحلات مضيفا أن ذلك يشمل سعر التنقل بالحافلة من محطة القطار إلى الحرم، وسيستمر هذا التخفيض في أسعار التذاكر حتى 1 مايو المقبل.
ونبه بعدم وجود حجز متاح لأي رحلات بعد 30 أبريل، مضيفا أن جدول الرحلات متاح حالياً حتى تاريخ 30 أبريل، وسيتم إدراج المزيد من الرحلات خلال الأيام القادمة، والإعلان عنها في حال توفرها عبر حساباته الرسمية.
وفق “أخبار 24”.