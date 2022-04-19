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جديد المناطق > مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم معرضا للمصاحف النادرة
19/04/2022   3:37 م

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم معرضا للمصاحف النادرة

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تطلق مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض يوم الخميس المقبل، معرضا للمصاحف الشريفة النادرة، بحضور المشرف العام على المكتبة فيصل بن معمر وعدد من المهتمين والباحثين.

ويتضمن المعرض مجموعات نادرة من المصاحف الشريفة، بمناسبة احتفاء المكتبة باليوم العالمي للتراث الذي يوافق الـ18 من أبريل من كل عام، كما يأتي في سياق المعارض النوعية المتخصصة التي تقيمها المكتبة إسهامًا منها في التعريف بالتراث العربي والإسلامي.

وتقتني المكتبة مجموعات من المصاحف الشريفة كُتب معظمها ما بين القرن الـ10 إلى القرن الـ13 الهجري، وتتكون من 267 مصحفاً، وتعد المصاحف المتحفية 20 مصحفا من أنفس المقتنيات.

وفق “أخبار 24”.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم معرضا للمصاحف النادرة

جديد المناطق
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