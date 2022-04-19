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جديد المحليات > “الأرصاد” يدعو مرتادي الطرق السريعة المؤدية للحرمين الشريفين لمتابعة معلومات الطقس
19/04/2022   9:58 م

“الأرصاد” يدعو مرتادي الطرق السريعة المؤدية للحرمين الشريفين لمتابعة معلومات الطقس

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دعا المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، مرتادي الطرق السريعة المؤدية إلى الحرمين الشريفين لمتابعة معلومات الطقس، نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة متابعة معلومات الطقس وإرشادات الجهات المتخصصة للحفاظ على سلامة مرتادي الطرق السريعة المؤدية إلى الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن النظام الآلي للإنذار المبكر يمنح الفرصة للتعرف على الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.

وكان “الأرصاد” قد توقع أن تشهد مناطق المملكة أمطارًا ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

“الأرصاد” يدعو مرتادي الطرق السريعة المؤدية للحرمين الشريفين لمتابعة معلومات الطقس

جديد المحليات
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